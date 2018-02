Atalanta, Percassi dalle lacrime alla carica: "Tutti uniti per scrivere la storia"

20 febbraio 2018

Dagli applausi (con le lacrime agli occhi) indirizzati ai tifosi della Dea giunti in massa al Westfalen Stadion di Dortmund per l'andata dei sedicesimi di Europa League, alle parole di incitamento in vista della partita di ritorno. Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, aspetta con grande partecipazione emotiva le 21.05 di giovedì quando l'Atalanta cercherà l'impresa contro i tedeschi per raggiungere gli ottavi: "Al Mapei Stadium come al Signal Iduna Park: uniti e compatti per un'altra festa nerazzurra, per scrivere insieme la nostra storia" ha scritto Percassi il numero uno della Dea sul sito ufficiale del club.