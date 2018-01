12 gennaio 2018

Atalanta-Napoli vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania. Ignote le motivazioni che hanno indotto il prefetto di Bergamo a prendere tale decisione in merito alla gara di domenica 21 gennaio alle ore 12.30, ma è facile pensare che si tratti di rischio di ordine pubblico. Queste le disposizioni adottate: “Sospensione dei programmi di fidelizzazione, divieto di vendita anche se in possesso di Tessera del Tifoso; i tifosi azzurri delle altre Regioni d'Italia potranno acquistare i biglietti del settore ospiti solo se in possesso della Fidelity Card del Napoli”.