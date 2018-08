Atalanta, l'agente di Cornelius: "Ostaggio del club"

21/08/2018

Nell'Atalanta che stravince all'esordio in campionato e che va avanti in Europa League, scoppia il caso Cornelius, "tenuto in ostaggio dalla società". Il suo agente Per Steffersen a 'Ekstrabladet': "A luglio abbiamo ricevuto il via libera per trovare una nuova squadra. Una squadra importante in Italia ci ha offerto tanti milioni per il suo cartellino e un ingaggio molto più alto di quello che percepisce a Bergamo, ma l'Atalanta ha chiesto di più e non l'ha voluto lasciare andare".