Atalanta-Juve, dito medio di Dybala al Papu Gomez

29 gennaio 2018

Atalanta-Juventus si scalda. Simpatico siparietto tra il Papu Gomez e Dybala: l'attaccante della Dea dallo spogliatoio di Zingonia ha videochiamato il collega-amico bianconero che ha risposto con un dito medio. La Joya, infortunata, non sarà a disposizione di Allegri per la semifinale d'andata di Coppa Italia e dovrà guardare i compagni dalla tv. Non ci sarà la sfida nella sfida tra i due numeri 10.