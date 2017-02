Atalanta, Gomez: "Vogliamo l'Europa"

1 febbraio 2017

Il mercato è finito e con lui le voci che volevano Alejandro Gomez vicino per l'ennesima volta all'addio all'Atalanta e così l'abbraccio con i suoi tifosi, che hanno fatto la fila allo store di Bergamo, è stato particolamente caldo. "E' bello sentire l'affetto della gente - racconta il Papu - siamo nella parte alta della classifica e vogliamo riportare la squadra in Europa". Sul mercato poi l'attaccante gioca in difesa: "Mi sono tappato le orecchie".