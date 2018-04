Atalanta, Gasperini verso la Samp: "Molti assenti per le Nazionali? Tornano più esperti e adrenalinici"

6 ottobre 2017

Dalla rimonta con la Juve alla sfida contro la Samp : in mezzo la pausa per le Nazionali, con tanti assenti. Ormai un'abitudine per l' Atalanta e per Gasperini che in vista del suo derby personale vede il bicchiere mezzo pieno: "Un po’ dispiace che tanti giocatori siano via perché dopo aver fatto molte partite in pochi giorni avevano bisogno di un po’ di riposo e di recupero ma sono anche convinto che le nazionali danno sempre grande spinta e grande adrenalina e sono esperienze importanti per tutti".

Una carica che compensa la stanchezza, o meglio, il mancato recupero: "Quando tornano magari sono un po’ più stanchi ma sicuramente più arricchiti". Pronti, è il pensiero del Gasp, per rituffarsi nel campionato, e in Europa dopo, con il medesimo spirito: "In Coppa abbiamo preso sulla carta il girone più duro e più difficile però abbiamo fatto bene in queste due partite. In campionato dobbiamo cercare di stare il più agganciati possibile a questa classifica per stare in una posizione dietro le grandi squadre".



Piedi per terra, in perfetto stile atalantino. Magnificamenteintegrato nella realtà bergamasca, alla ripresa Gasp ritrova l'altra metà della sua Genova, in una partita che per forza di cose è un derby personale: "Con la Sampdoria ho sempre avuto un rapporto di rispetto, ci sono strati tanti derby anche importanti perché in certi periodi Samp e Genoa erano in alto in classifica. C’è sempre stata grandissima rivalità ma anche molto rispetto.