Atalanta, Gasperini: "Un traguardo fantastico"

2 gennaio 2018

Sia Napoli sia Atalanta hanno fatto turnover ma la Dea sembra non averne risentito: "Napoli e Atalanta hanno un impianto importante, cambiando i giocatori non si snatura il gioco delle due squadre. L'unico dispiacere è che a volte non riusciamo ad impiegare di più chi gioca meno. Non è un problema giocare più partite, è un'opportunità per far giocare tutti. Questa sera il Napoli ha messo dentro Insigne e Mertens, ha una rosa importante. Noi cambiamo un po' più spesso rispetto a loro, con le coppe utilizziamo più giocatori. Non so che differenza ci sia tra noi e loro, ma penso che stasera abbiamo vinto contro il vero Napoli" ha detto Gasp a Rai Sport.. Il napoli sembra portare fortuna al tecnico: "Se ho trovato l'antidoto per affrontare il Napoli? Ma no, contro di loro sono sempre state partite equilibrate. Poi è vero, col Napoli ho una lunga tradizione positiva che parte dal campionato di Serie B, questo è un campo che spesso mi ha portato fortuna. Abbiamo giocato una buona gara, questo è certo, meritando la vittoria".



Gasp è chiaramente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Non ci siamo snaturati per niente, abbiamo giocato la nostra gara con le nostre caratteristiche. E' stata una prestazione straordinaria, per noi arrivare in semifinale è fantastico. La stagione ora è più corposa. Il merito è dei ragazzi, che sono straordinari. Gomez di anno in anno offre sempre un rendimento migliore. Questa sera è un risultato importante per noi, anche perché ci è dispiaciuto molto il k.o. contro il Cagliari".