Atalanta, Gasperini: "Serve più concretezza"

19 ottobre 2017

Un Gasperini non del tutto soddisfatto commenta il 3-1 dell'Atalanta sull'Apollon in Europa League : " Serve più concretezza e determinazione nei 16 metri finali sennò gli avversari anche con poco rischiano di portarci via il risultato come successo anche in campionato". Il tecnico nerazzurro si gode comunque primato e qualificazione vicina: "Manca poco anche se quel poco è da fare. In Europa siamo oltre le migliori previsioni".

"Il primo tempo è stato a senso unico poi sul primo cross abbiamo preso gol e questo non fa piacere. Non riusciamo a chiudere una gara senza subire gol. La reazione è stata positiva come tutta la gara ma è comunque mancata concretezza ed è un problema che ci portiamo avanti da un po'" ha detto Gasperini che ha parlato anche della scelta di schierare Gomez: "Ha giocato in condizioni di difficoltà, non era al meglio e questo nella fase conclusiva dell'azione ha pesato. Ma la sua presenza oggi era troppo importante anche se non riusciva a calciare come al solito".



La qualificazione è a un passo: "Vero, è vicina e manca poco ma quel poco è sempre da fare e serve concentrazione. In Europa siamo oltre le migliori previsioni e ora dobbiamo pensare al campionato". Ora testa, dunque, alla Serie A: "Il campionato è un'altra storia, ci aspettano tre gare difficili. La nostra classifica un po' piange anche se abbiamo fatto buone gare".