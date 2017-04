Atalanta, Gasperini pensa all'Europa: "Mancano quattro finali"

28 aprile 2017

"Giocare un tempo in quel modo contro una squadra come la Juve è motivo di grande soddisfazione per noi. Ma anche nella ripresa siamo stati bravi a recuperare il ritorno della Juve", ha aggiutno il tecnico della Dea. "Questo punto ci dà molto morale. Questo campionato alza l'asticella in vista del prossimo anno? Intanto finiamo questa - ha proseguito -. Abbiamo anche cullato il sogno di battere Juve e comunque non era facile pareggiare questa partita". "Sono molto contento, adesso ci prenderemo qualche giorno di riposo per poi affrontare le prossime quattro finali", ha continuato Gasperini. "Non c’è nessuna squadra che può avere una classifica del genere per così tanto tempo se dentro allo spogliatoio non ci fossero uomini dai grandi valori morali - ha speigato il tecnico dell'Atalanta -. Abbiamo avuto un inizio difficile ma poi siamo stati continui praticamente per tutto il campionato". "Devo ringraziare tutti i giocatori anche quelli che hanno giocato meno perché tutti vogliono raggiungere un obiettivo che all’inizio sembrava impensabile", ha aggiunto.



Poi sulla scelte tattiche: "La squadra schierata senza la prima punta? Contro la Roma per esempio abbiamo fatto bene anche giocando in maniera diversa. In questa sfida ho pensato di schierare la squadra in questo modo per essere molto aggressivi: abbiamo creato molto e non è semplice contro la Juventus". "Non mettere Petagna è stata un’esigenza tattica, poi probabilmente sarebbe entrato anche prima a secondo dell’andamento della partita - ha aggiunto -. Ma questa partita non toglie niente al grande campionato chje sta facendo Petagna". Infine su Gomez falso nove: "Il Papu è straordinario, ha fatto l’ennesima partita di qualità che ci ha permesso di essere sempre pericolosi: è un giocatore completo che può giocare in tutti i ruoli. Quando sono arrivato era relegato sulla fascia, ora è un giocatore a tutto campo".