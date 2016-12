Atalanta, Gasperini: "Partita dominata, Kessie determinante"

20 dicembre 2016

Vittoria in extremis per l' Atalanta , che supera l' Empoli al 94': "E' stata una partita dominata - commenta Gasperini -, ma dobbiamo crescere nelle conclusioni per quanto riguarda la potenza e la precisione altrimenti ogni partita è una sofferenza". Su Kessie : "Oggi ho pensato di farlo entrare a gara in corso, perché è giovane ma ha giocato praticamente tutto il campionato. Oggi è stato determinante grazie a una maggiore forza d'urto in attacco".

Gasp fa un bilancio dopo questa prima parte di campionato: "I punti in classifica sono meritati, rispecchiano abbastanza fedelmente quanto fatto. Possiamo rimpiangere solo i tre punti contro l'Udinese ma, nell'arco del campionato, tutto si equilibra. Non rimpiango nulla. E' una classifica straordinaria, come la crescita di questi ragazzi. Siamo partiti con delle considerazioni che si sono stravolte completamente. Meglio di così non poteva andare. La pausa arriva a fagiolo, serve a tutti quanti per fare valutazioni, vedere cosa si può fare e che tipo di campionato disputare. E' una squadra migliorabile nel mercato, ma anche negli stessi giocatori di cui dispongo. Vorrei dire che giochiamo per l'Europa, ma ora non posso dirlo, dentro di me però sento che si puo' fare".



Il tecnico nerazzurro parla poi del mercato di gennaio: "Credo che la società fino a giugno non lascerà andare via nessuno. Se ci sarà la possibilità proveremo a diventare ancora più forti. Un regalo di Natale? Non far partire Kessie per la Coppa D'Africa, ma la vedo dura". A determinare il match, stasera, è stato anche D'Alessandro, autore della rete al 94': "E' un ottimo giocatore che può cambiare le partite, stasera l'avrei ammazzato ma con il gol ha risolto tutto. Può fare ancora molto di più".