Atalanta, Gasperini: "Il passato? Fa solo la storia"

20 gennaio 2018

Rieccoli, uno di fronte all'altro. Il tecnico più talentuoso del nostro campionato - Sarri - e quello che lo ha messo maggiormente in difficoltà. Con tanto di eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia . Gian Piero Gasperini ci riprova, vuole riprovarci. Perché, dice, "ci aspettano quattro mesi decisivi e dobbiamo essere pronti". Già, pronti. E allora sotto con Atalanta-Napoli , l'anticipo di pranzo della 21.ima giornata: "Sono rientrati tutti bene dalla sosta, ci siamo allenati con uno spirito buono e ora si riparte - dice il tecnico dei bergamaschi -. Ci aspettiamo quattro mesi decisivi perché la stagione emetterà i suoi verdetti. Sappiamo che giochiamo contro i primi in classifica. Il Napoli è una grande squadra, per questo dovremo dare il meglio".

E ancora: "Domani non c’entrano le gare passate – spiega Gasperini – dovremo giocare con grande determinazione perché il campionato per noi è fondamentale. Dovremo essere forti in casa per fare i punti per competere per certe posizioni. Dobbiamo creare le condizioni per strappare punti contro tutti. I precedenti col Napoli? Le partite giocate fanno storia, ma ogni gara è diversa. Noi non possiamo assolutamente pensare alle gare passate, ma solo a quella di domani. Sarà una partita dura per noi, dovremo renderla dura anche al Napoli”.