Atalanta, Gasperini firma un triennale

11 maggio 2017

Arriva il giusto riconoscimento al lavoro di Gian Piero Gasperini . E con la qualificazione alla prossima Europa League in tasca l'Atalanta ha rinnovato il contratto al tecnico piemontese. Il rapporto di collaborazione è stato prolungato per tre anni più un opzione per un'altra stagione. "Siamo felicissimi ed entusiasti del lavoro che Gasperini sta facendo, in sintonia con la società e la nostra proprietà". il commento del presidente Antonio Percassi.

"Mi sento fortunato dalla scelta fatta dal Presidente l'anno scorso e quest'anno è un attestato di grande stima nei miei confronti, sono onorato e motivato a fare sempre di più" Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la firma. "Mi aspettavo di fare un bel lavoro - ha aggiunto il tecnico - poi c'è stata una grande evoluzione nel nostro lavoro per tanti fattori. Il presidente ha creduto in me e gli va dato merito, io devo dare grande forza e ringraziare i giocatori. Loro sono stati gli artefici più importanti di questa stagione. Tutti, a partire dai tifosi, sono stati decisivi per questa stagione: a oggi però dobbiamo ancora chiuderla, nel calcio siamo scaramantici, e quindi vogliamo arrivare in Europa e dalla porta principale. Abbiamo tre partite e speriamo di chiuderla subito, il quinto posto è l'obiettivo minimo".