Atalanta, Gasperini esalta il Papu: "E' il nostro CR7"

20/08/2018

Dopo il poker rifilato al Frosinone, Gasperini si gode il suo fenomeno. " Il Papu Gomez è il nostro CR7 - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta -. quest'anno è partito da subito con grandi motivazioni". "L'anno scorso era meno reattivo in zona gol, forse anche per un po' di sfortuna - ha aggiunto -. Quest'anno è impressionante ". "Abbiamo fatto un ottimo inizio fra Europa e campionato. Gli impegni sono tanti, ci manca ancora la cosa più importante: arrivare ai gironi di Europa League ".

GOMEZ: "MERCATO STRAORDINARIO"

A fine partita, il grande protagonista del match ha voluto sottolineare il lavoro dell'Atalanta sul mercato. "Diciamo che questa società ha fatto cose straordinarie nelle ultime stagioni - ha spiegato -. Non possiamo chiedere nulla". "Tutti vogliamo i migliori giocatori, a volte si può e a volte no - ha aggiunto -. Il mercato è un po' folle, ma l'Atalanta ha una grande squadra". Poi sulla prestazione: "Oggi ho raggiunto i cinquanta gol in serie A. Era uno obiettivo molto importante per me".