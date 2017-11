Atalanta, Gasperini: "E' mancata lucidità"

2 novembre 2017

"Sono soddisfatto della prestazione. Ci siamo difesi bene anche se ci è mancata un po' di lucidità": Gasperini commenta così l'1-1 dell'Atalanta sul campo dell'Apollon. Una gara pareggiata in extremis dai ciprioti che rimanda la festa per la qualificazione: "Stasera avremmo potuto vincere anche se ci mancavano diversi uomini, i conti per me sono chiusi lo stesso, ma non abbiamo interpretato male la gara" ha detto il tecnico.