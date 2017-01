Atalanta, Gasperini e gli insulti per l'espulsione: il tecnico rischia lo stop

15 gennaio 2017

L'espulsione prima, gli insulti all'indirizzo dell'arbitro poi e, infine, lo sfogo. Più del ko contro la Lazio, quello che non è andato giù a Gasperini è stato l'allontanamento dal campo impostogli dall'arbitro Pairetto nel corso del secondo tempo del match dell'Olimpico. Il tecnico dell'Atalanta in quel momento ha letteralmente perso la testa riversando sul direttore di gara una serie di insulti ("Faccia di m... Testa di c...") chiaramente ripresi dalle telecamere.



"Sono andato fuori per par condicio dopo Inzaghi" ha raccontato Gasperini negli spogliatoi. "Non c'erano gli estremi, questo signore ci ha mancato di rispetto, era già un paio di volte che mi minacciava di espulsione per un piede fuori dall'area tecnica...Era tutto programmato che uscissi fuori". Queste le sue parole a caldo, prima di aggiustare il tiro in conferenza stampa: "Programmato non è la parola giusta, ma dopo che è andato fuori Inzaghi ero a molto rischio anche io per compensare".



Le telecamere, come detto, hanno 'pizzicato' Gasperini al momento dell'espulsione registrando la sua rabbia e gli insulti finali prima di rientrare nello spogliatoio: gli ispettori della Procura Federale erano a pochi passi, ora il tecnico dell'Atalanta rischia un lungo stop.