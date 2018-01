Atalanta: Gasperini "A Napoli può succedere di tutto"

1 gennaio 2018

"Il Napoli è favorito perché gioca in casa, ma pensando alla nostra vittoria nello scorso campionato nel calcio può succedere di tutto". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è fiducioso alla vigilia della sfida dei quarti di Coppa Italia. "Ci proveremo anche questa volta, seppur consapevoli della forza dell'avversario che abbiamo di fronte - ha proseguito - Se superassimo il turno sarebbe un traguardo fantastico per noi in questa stagione".