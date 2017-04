Atalanta, Gasperini: "In Europa ballo la Papu Dance"

7 aprile 2017

Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della sfida con il Sassuolo . Gara importante per le ambizioni europee dell'Atalanta e il tecnico alla vigilia invita i suoi a non abbassare la guardia: "Non facciamoci ingannare dalla classifica del Sassuolo, è una squadra che ha valori importanti e gioca libera da obiettivi. Oltretutto ha recuperato i suoi uomini chiave".

Gasperini che parla così della volata con le milanesi per un posto nella prossima Europa League: "Credo che sia una partita fondamentale come ormai tutte quelle che rimangono, veniamo da un turno positivo in cui abbiamo preso vantaggio su due concorrenti dirette: vincere significherebbe potersela giocare nell'ultimo mese". Per chiudere c'è la promessa sul fenomeno social del momento 'La Papu Dance': "Se andiamo in Europa ci mettiamo sul cubo".