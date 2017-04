Atalanta, Gasp: "Il miglior momento per affrontare la Juve"

27 aprile 2017

La sua Atalanta sogna l'Europa League ("la gente di Bergamo lo desidera e sarebbe un peccato, una delusione non arrivarci"), la Juve vuole mettere un altro mattoncino per lo scudetto con la semifinale di Champions alle porte. Gasp è convinto che i bianconeri non ci penseranno. "La Juventus è una delle squadre più forti d'Europa ma anche del mondo, quello che la Juve sta facendo in questo momento è straordinario, l'ho vista anche contro il Genoa ed è in una condizione notevole - ha detto ai microfoni di Mediaset Premium -. La Juve potrebbe avere la testa al Monaco? Non credo, penso che abbiano fame e voglia di chiudere la Serie A, hanno giocato molto in questo mese, ma questo vale per tutti: è un mese decisivo per tutta la stagione".



Per quanto riguarda la formazione, il dubbio è solo Kessie. "Gomez è recuperato, Kessie zoppica ancora per un problema alla caviglia. Ho tempo per decidere e sceglierò sul momento chi schierare".



Poi una battuta sul rinnovo, argomento attuale sia in casa bergamasca che a Torino. "Quando noi raggiungeremo l'Europa e loro vinceranno un trofeo, magari firmeremo insieme" ha scherzato l'allenatore della Dea.