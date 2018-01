Atalanta: altra festa al ritorno da Roma, tifosi impazziti

7 gennaio 2018

Un'altra festa, un'altra incredibile accoglienza all'aeroporto di Orio al Serio per l'Atalanta. Era accaduto martedì dopo l'impresa del San Paolo contro il Napoli in Coppa Italia, è successo ancora al ritorno della squadra di Gasperini dall'Olimpico dopo il bel successo ottenuto in inferiorità numerica contro la Roma. Oltre mille tifosi bergamaschi hanno abbracciato i loro beniamini, che hanno regalato loro un'altra grandissima soddisfazione.