ATALANTA, PERCASSI JR: "IL RIGORE DELLA FIORENTINA E' INCREDIBILE"

30/09/2018

Furia Atalanta dopo il ko contro la Fiorentina. A tenere banco il rigore concesso ai viola per un presunto fallo di Toloi su Chiesa: "Di solito non commentiamo gli episodi - ha commentato a fina partita Percassi Jr - ma oggi è impossibile non farlo: un episodio così è assurdo, il fallo non c'è, non c'è stato alcun contatto e non capisco come non si sia ricorsi al Var. Non era assolutamente rigore".