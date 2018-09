ATALANTA, GOMEZ IN DUBBIO PER IL MILAN

19/09/2018

Papu Gomez è in dubbio per Milan-Atalanta, gara che si disputerà domenica sera alle 18. L’argentino durante il match giocato dagli orobici contro la Spal ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra che comunque non preoccupa più di tanto lo staff atalantino. Nelle prossime ore Gomez sarà rivalutato e si deciderà definitivamente se il calciatore sarà disponibile o no contro i rossoneri.