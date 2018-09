ARGENTINA, SCALONI: "ICARDI GIOCA, HA BISOGNO DI SEGNARE"

10/09/2018

"Icardi ha bisogno di fare gol con la Nazionale e tutti abbiamo bisogno di lui, il fatto che giochi ci rende tranquilli perché ha fatto un grande sforzo per poter essere qui con noi”. Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Colombia, il ct dell’Argentina Scaloni ha parlato così dell'attaccante nerazzurro, lanciando un messaggio all’Inter: il capitanoè pronto per giocare e lo farà già contro i Cafeteros, in cerca del primo gol con la maglia dell'Albiceleste.