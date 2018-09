ARGENTINA, MESSI ANCORA OUT DALLA NAZIONALE

25/09/2018

Lionel Scaloni, ct ad interim dell'Argentina, ha confermato che Lionel Messi non farà parte della Seleccion nelle partite contro Iraq e Brasile di metà ottobre: "Ho un buon rapporto per lui, sappiamo che in questo momento i giovani devono giocare assieme e creare un gruppo. Poi quando arriverà il nuovo ct deciderà se puntare su questo gruppo o su altri giocatori che tanto hanno dato alla nazionale".