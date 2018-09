ANCELOTTI FA I COMPLIMENTI AD IBRAHIMOVIC PER IL SUPER GOL

16/09/2018

Il gol numero 500 in carriera di Zaltan Ibrahimovic non ha colpito solo la MLS ma anche uno che lo svedese lo conosce bene per averlo allenato al Paris Saint Germain: Carlo Ancelotti. "Che gol! Congratulazioni a uno dei migliori giocatori che ho allenato. Ben fatto, amico mio" ha scritto il tecnico del Napoli su Twitter.