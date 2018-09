AMICHEVOLE, PARMA-LIVORNO FINISCE 1-1

07/09/2018

Non si sono fatte male Parma e Livorno nell’amichevole disputata questo pomeriggio al Tardini e terminata sul punteggio di 1-1. A vivacizzare una gara giocata a ritmi piuttosto lenti sono stati i gol di Barillà su rigore per gli emiliani e di Murilo per la formazione di Lucarelli che era passata inizialmente in vantaggio.