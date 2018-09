AMICHEVOLE: LAZIO-LUPA ROMA 13-1

08/09/2018

La Lazio ha battuto in amichevole la Lupa Roma: 13-1 il risultato in favore dei biancoazzurri nell'incontro disputato a Formello. Nelle file della squadra di Inzaghi in evidenza Patric con una tripletta. Doppiette per Basta, Caicedo e Parolo, a segno anche Correa su rigore, Wallace, Lucas Leiva, Parolo e Rossi. Per la formazione di Amelia, gol della bandiera di Piano.