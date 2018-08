ALLEGRI: "RONALDO È INTELLIGENTE"

25/08/2018

Cristiano Ronaldo promosso dal professor Allegri. Contro la Lazio il portoghese, al debutto allo Stadium, non ha segnato, ma niente drammi: "Cristiano è molto intelligente, capisce che qui è diverso rispetto alla Spagna. Ha lavorato bene in fase difensiva, aspettiamo tutti il gol. Su Mandzukic è stato strano quel tacco, ma sta facendo bene". Gioia per i tre punti: "Abbiamo vinto uno scontro diretto".