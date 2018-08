Adriano l'Imperatore si confessa: "Ero sempre ubriaco, l'Inter mi copriva"

29/08/2018

"La morte di mio padre mi ha distrutto, ero sempre ubriaco e l'Inter mi copriva". Ad anni di distanza Adriano Leite Ribeiro , per tutti l'Imperatore, ha parlato dei suoi momenti più bassi in carriera. "Mi sono isolato, in Italia mi vedevo solo, triste e depresso e quindi ho cominciato a bere". Sempre e comunque: "Arrivo all'allenamento ubriaco, ma mi presentavo sempre e lo staff mi portava a dormire in infermeria. L' Inter diceva che ero infortunato".

La caduta dell'Imperatore nerazzurro è nei ricordi di tutti. Le promesse disattese e una parabola della carriera che ha ben presto iniziato a scendere in picchiata. "So solo io quanto ho sofferto quando è morto mio padre - ha raccontato in una intima intervista a R7, una rivista brasiliana, parlando di quando la sua vita è cambiata - e dopo è stato molto peggio perché mi sono isolato. In Italia ero solo, triste e depresso e quindi ho cominciato a bere".



Problemi con l'alcool che ne hanno condizionato la carriera e non solo: "Mi sentivo felice solo bevendo e non c'era notte che non lo facessi. Bevevo tutto: whisky, vino, vodka, birra. Tantissima birra. Non smettevo mai e alla fine ho dovuto lasciare l'Inter". La società nerazzurra a suo modo ha provato ad aiutarlo: "Non sapevo come nascondere la cosa e arrivavo ubriaco all'allenamento. Mi presentavo sempe e lo staff mi portava in infermeria a dormire. Alla stampa l'Inter diceva che avevo problemi muscolari". L'addio però è stato inevitabile.



"Ho capito dopo che il problema era la gente che avevo intorno - ha continuato Adriano -. Amici che non facevano altro che portarmi alle feste con donne e alcool, senza pensare a nient'altro. Tornando in Brasile ho rinunciato ai milioni, ma ho ritrovato la felicità".