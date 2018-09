Zaniolo sulle orme di Verratti: convocato in Nazionale senza aver mai giocato in Serie A

02/09/2018

Nella lista dei 31 convocati dal ct Roberto Mancini per il doppio impegno in Nations League contro Polonia e Portogallo spicca il nome di Nicolò Zaniolo . Il 19enne centrocampista della Roma, sbarcato nella capitale nell'affare Nainggolan, è stato convocato in Nazionale senza aver mai giocato in Serie A e con sole 7 presenze in Serie B con la maglia dell'Entella nella stagione 2016-2017. Se il baby-trequartista faràil suo debutto, rientrerà nelle ristretta cerchia insieme a Marco Verratti, Massimo Maccarone e Raffaele Costantino di quei giocatori che hanno giocato in Nazionale senza aver mai calcato un campo di Serie A.

Vice-campione d'Europa con l'Under 19, Zaniolo è un predestinato e Monchi lo ha voluto a tutti i costi portare a Roma nell'affare con l'Inter per Nainggolan. I nerazzurri si sono privati a malincuore del 19enne talento di Massa, che tanto bene aveva fatto nella Primavera nerazzurra. Prestazioni che non sono passate inosservate, tanto che Mancini ha deciso di inserirlo nel vasto gruppo (31 elementi) per le prime due gare della Nations League, che vedrà gli azzurri opposti alla Polonia, il 7 settembre a Bologna, e al Portogallo, il 10 settembre a Lisbona.



E se ora il Mancio gli concederà un piccolo spazio in una delle due gare, Zaniolo entrerà di diritto nella storia del calcio italiano. Solo altri 3 giocatori, infatti, hanno debuttato in Nazionale senza aver mai giocato in Serie A. Il primo è stato Raffaele Costantino, che esordì con gli azzurri il primo dicembre 1929, in Italia-Portogallo 6-1, quando vestiva la maglia del Bari in Serie B. La sua ultima gara in Nazionale, il 13 maggio 1933: 1-1 contro l'Inghilterra. In totale 23 presenze e 8 gol.



Settantatre anni dopo è stato il turno di Massimo Maccarone, attaccante dell'Under 21 che giocava nella serie cadetta con l'Empoli. L'infortunio di Christian Vieri induce Giovanni Trapattoni a convocarlo per l'amichevole contro l'Inghilterra del 27 marzo 2002, quando Big Mac aveva solo 22 anni. Proprio in quella circostanza, l'attaccante di Oleggio fece il suo esordio in maglia azzurra, entrando al 75' e procurandosi il rigore che permette a Montella di segnare la doppietta nel 2-1 finale.



Il 2012 è l'anno di Marco Verratti, ai tempi promettente centrocampista del Pescara. Il 12 maggio 2012 viene convocato per la prima volta in nazionale, da Cesare Prandelli, nella lista dei 32 giocatori pre-convocati per l'Europeo 2012, ma successivamente viene tagliato. L'esordio, però, è rimandato solo di qualche mese: il 15 agosto, quando da qualche settimana era stato perfezionato il suo trasferimento al Psg, Verratti entra al 59' al posto di Diamanti nell'amichevole Italia-Inghilterra terminata 2-1 per gli inglesi. Aveva 19 anni, come Zaniolo: una coincidenza che fa sognare il ragazzino della Roma.