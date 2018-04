Verso Russia 2018, l'Italia evita lo spauracchio Croazia

10 ottobre 2017

La buona notizia è che nessuna delle possibili avversarie per andare a Russia 2018 è di quelle da far perdere il sonno, visto che il successo della Croazia in Ucraina ha messo anche Modric, Mandzukic, Perisic e compagni in prima fascia, dove al momento ci sono anche Portogallo (che vi resterà se non batterà la Svizzera mancando la qualificazione diretta) e Danimarca. Così, Ventura dovrà pensare a come affrontare una tra Grecia, Svezia, Irlanda o Irlanda del Nord.



Insomma, ci è andata di lusso. Sempre che l'Italia che si presenterà in campo tra un mese sia lontana parente, in meglio, di quella traballante vista contro Macedonia e Albania.