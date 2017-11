Ventura a Le Iene: "Io uno dei migliori ct degli ultimi 40 anni"

15 novembre 2017

Il filmato mandato in onda da Le Iene, lungo in tutto tre minuti, mostra il c.t. intercettato in aereo sulla tratta Milano-Bari dalla Iena Nicolò De Vitis. Sul momento Ventura non vuole parlare, poi qualcosa concede: "Senza l’Italia saranno brutti Mondiali, ma purtroppo è andata così, che ci posso fare? Ho chiesto scusa agli italiani, per il gioco. Lo score è uno dei migliori degli ultimi quarant’anni, ho perso due partite". Che in realtà sono tre, e la terza è quella che ci è costata il pass per Russia 2018.



Poi promette le dimissioni, salvo poi smentire qualche ora più tardi con un sms all'Ansa.