Ventura: "L'Albania a Palermo per fare la storia"

23 marzo 2017

Sarà uno stadio Barbera tutto esaurito quello che aspetta l' Italia per la sfida decisiva contro l' Albania . Servono tre punti per mantenere vivo il sogno della qualificazione diretta ai mondiali e lo sa bene il commissario tecnico. Poi per andare in Russia, se Israele non fermerà la Spagna, servirà vincere sul campo delle furie rosse, altrimenti saranno necessari i play off. Alla vigilia della sfida la parola al ct Gian Piero Ventura .

LA CONFERENZA

Gian Piero Ventura che sfida si aspetta contro l'Albania?

"Mi aspetto un'Albania che giocherà chiusa per poi ripartire, non ci sarà un solo minuto facile. Sarà una serata importante sul piano della crescita, perché si cresce attraverso le difficoltà. Cerco risposte anche in vista del futuro, che mi immagino roseo".

Che accoglienza si aspetta al Barbera?

"Mi aspetto un'invasione. Sicuramente ci saranno albanesi perchè sono ovunque. Mi auguro una buona Italia. L'Albania vorrà fare la storia. Mi attendo un passo avanti rispetto alla nostra ultima gara che già mi aveva dato conforto. C'è la piena disponibilità di tutti tengo molto a questa partita e ci terrei molto a vincerla".

Ci si può aspettare che la Spagna possa avere qualche difficoltà?

"Egoisticamente me lo auguro, contro Israele per loro non sarà facile. Ogni partita è difficile e lo sarà anche per loro. Qualsiasi risultato accada, la nostra vittoria sarebbe fondamentale al di là di tutto".

L'Albania giocherà una sfida storica

"Credo che l'Albania incontra l'Italia per la prima volta in una gara ufficiale e se centra il risultato entra nella storia. Per questo abbiamo grande rispetto per loro e per vincere occorrerà il nostro 100%".