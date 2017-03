Under 21: l'Italia si sveglia tardi, vince la Spagna

27 marzo 2017

L'Under 21 di Di Biagio esce sconfitta dall'amichevole di lusso all'Olimpico di Roma contro i pari età della Spagna. Le Furie Rosse si impongono 2-1 al termine di una gara dai due volti: primo tempo dominato dalla Rojita, reazione degli azzurrini nella ripresa. La Spagna passa in vantaggio al 32' con Saul e raddoppia al 36' con Mayoral. Nel secondo tempo l'Italia accorcia le distanze con Pellegrini al 72' ma nel forcing finale non trova il pari.