Under 21, Di Biagio ne chiama 27 per il radino pre-Europei

26 maggio 2017

Inizia da Roma il cammino della Under 21 verso gli Europei. Il ct Luigi Di Biagio ha convocato 27 calciatori per il raduno in programma da lunedì 29 maggio, prima tappa di un percorso che martedì 6 giugno porterà il tecnico a scegliere i 23 Azzurrini che prenderanno parte al torneo continentale organizzato dalla Polonia. Al raduno verranno aggregati i giocatori convocati da Ventura per gli impegni con San Marino, Uruguay e Liechtenstein.