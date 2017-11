Un Mondiale alternativo? Torneo tra l'Italia e le grandi escluse

15 novembre 2017

Un Mondiale alternativo per le grandi escluse? L'idea arriva dagli Stati Uniti che, come noi, sono rimasti fuori da Russia 2018. E in più ci sono anche Olanda, Ghana e Cile. Cinque nazionali che potrebbero darsi appuntamento oltreoceano per consolarsi un po' e non stare sul divano a guardarsi i colleghi in tv. Per ora si tratta di un'idea, ma non è da sottavalutare. Un torneo tra le escluse sarebbe utile per recuperare in parte il danno finanziario e per ripartire provando esperimenti tattici e nuovi prospetti.



L'Italia, come già ampiamente detto, non mancava la qualificazione dal 1958, mentre gli Usa erano sempre presenti dal 1986. L'Olanda e il Ghana dal 2002 e il Cile dal 2006.



La Soccer United Marketing, il braccio commerciale della Major League, pare abbia già elaborato una bozza di programma.