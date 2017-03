Un'Italia a trazione anteriore per sbancare il Bernabeu

25 marzo 2017

Italia e Spagna proseguono la loro corsa verso i mondiali a braccetto con 13 punti e un vantaggio su Israele che cresce a quattro punti. Poco dovrebbero cambiare le sfide con Macedonia e Liechtenstein e così ci giocheremo la qualificazione diretta a Russia 2018 il 2 settembre al Bernabeu . Dalla parte delle furie rosse la differenza reti a favore e per noi l'obbligo della vittoria per evitare il temuto play off. Con un altro dato che mette pressione a Ventura. La Spagna non perde in casa in partite ufficiali dal 2003.

La serata di Palermo oltre alla vittoria 2-0 lascia la sensazione che potrebbe non bastare il tempo per affrontare gli iberici con il modulo a quattro punte. Sulla strada che porta a Madrid ci sono infatti 2 amichevoli con Olanda e Uruguay e la sfida dell'11 giugno contro il Liechtenstein. Le partite senza punti in palio difficilmente danno le sensazioni e le risposte che servono e anche per questo, vista la modestia degli avversari del Principato, il ct ha deciso di non fare sostituzioni un altro piccolo record visto che non accadeva da 1990 a Cipro.



Modulo sfrontato il 4-2-4 e che in terra iberica potrebbe mostrare tutti i suoi limiti. La squadra rischia di spezzarsi in due e subire ripartenze letali. A questo va aggiunto che Belotti e Immobile, titolari indiscussi, nel loro club giocano con un 4-3-3 costruito per dargli la ribalta e lo spazio per fare male. In Nazionale spesso si pestano i piedi e devono affinare i movimenti. Non mancano anche le note positive. La difesa si conferma solida e affidabile e Marco Verratti è in grande crescita. Molto in Spagna dipenderà dal regista del Paris Saint Germain. A Palermo è stato protagonista, dopo un avvio in sordina, e alla fine della gara è stato il giocatore con più tocchi, 110, con 78 passaggi completati e 8 palle recuperate. Dovrà brillare la sua stella al Bernabeu per la qualificazione diretta ai mondiali. Una prova di maturità con le grandi del calcio mondiale a guardarlo. In prima fila Barcellona e Chelsea.