Tramezzani: "Italia, sei sulla strada giusta ma non sottovalutare l'Albania"

22 marzo 2017

Paolo Tramezzani l' Albania la conosce molto bene, essendo stato il vice di De Biasi dal 2011 al 2016 proprio sulla panchina dei balcanici. E in esclusiva a 4-4-2 su Sportmediaset.it, l'attuale tecnico del Lugano ha parlato della sfida di venerdì a Palermo: "Gli azzurri sono più forti ma non bisogna sottovalutare la voglia di riscatto dell'Albania che ha grande motivazione e giocatori d'esperienza". Sul ct Ventura: "E' la persona giusta per i giovani".

Uno che ha portato la sua squadra in fabbrica dimostra di essere un tecnico sui generis, sicuramente di polso: "Lo rifare perché quella è stata una scelta ragionata, bisognava far capire ai ragazzi le cose importanti della vita e credo che abbiano capito" spiega Tramezzani a proposito della particolare "punizione" inflitta ai suoi giocatori perché poco motivati. Motivati, invece, lo saranno di sicuro i giocatori dell'Albania, prossimi avversari degli azzurri in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018: "Credo che l’Italia dovrà temere un pochino questa Albania che avrà voglia di fare un risultato importante, dopo la sconfitta con Israele. Sfrutterà l’entusiasmo e l’organizzazione di gioco ma non sarà facile perché l’Italia a livello individuale ha qualcosa in più rispetto all’Albania ma nei 90 minuti potrà succedere di tutto" avverte l'attuale tecnico del Lugano.



A proposito dei singoli della nazionale di Ventura, Tramezzani dice: "Davanti l’Italia ha due giocatori che mancavano agli azzurri negli ultimi anni e poi dietro il blocco Juve dà grande solidità. la strada è quella giusta e Ventura è adatto a lavorare con i giovani. Gagliardini mi piace molto, Gasperini ha fatto un lavoro straordinario a Bergamo e negli ultimi anni. Ha ancora la pazienza di insegnare ai giovani e di aspettarli".



Lui che dell'Albania è stato vice-allenatore, racconta i punti di forza di una selezione che ormai non è più solo una sorpresa ma una realtà in cerca di conferme: "I punti di forza dell’Albania? La forza del gruppo, la grande motivazione e l’esperienza che hanno fatto i giocatori che fino a 5 anni fa giocavano in Lega Pro o nelle serie inferiori". E che si ritroveranno a scendere in campo allo stadio Barbera: "Credo che il tifo italiano sarà un grande vantaggio per l’Italia, la scorsa volta a Genova c’erano 30mila albanesi che sarebbero andati ovunque ma che ovviamente saranno meno in Sicilia". Sulle individualità degli avversari Tramezzani spiega: "Giocatori da temere? A parte Hysaj che consociamo molto bene, c’è Strakosha che sta crescendo molto bene con la Lazio. Basha, Memushaj che hanno esperienza, così come le punte Manaj e Sadiku che in Nazionale sono sempre molto pericolosi".





E dopo l'esperienza come secondo di De Biasi, ora per l'ex giocatore dell'Inter è arrivato il momento di guidare da solo la nave: "Con De Biasi mi sono trovato benissimo, mi ha dato anche molto spazio durante gli allenamenti. La differenza è che da primo allenatore devi fare scelte in prima persona, sono dall’altra parte e questa cosa mi piace tantissimo: se tornassi indietro rifarei questa scelta. E’ comunque fondamentale il lavoro con tutto lo staff, è importante avere di fianco persone competenti che possano darti una mano".