Svezia, Andersson: "L'arbitro non ci ha favorito" Il ct svedese non si esalta: "Siamo a metà strada, ci sono altri 90' da giocare"

10 novembre 2017

Janne Andersson si gode il successo contro l'Italia, ma non canta ancora vittoria. "Siamo a metà strada, è giusto sottolinearlo. Ci sono altri 90 minuti da giocare. - ha spiegato il ct svedese in conferenza stampa - La gara è girata per noi, ma non immeritatamente". Poi difende il direttore di gara Cakir: "L'arbitraggio non ci ha favorito". Sul ritorno: "Dobbiamo fare come oggi, rimanere concentrati sulla gara".

La sua Svezia l'ha messa sul fisico come prevedibile ed ha avuto ragione. "È vero, è stata una partita molto fisica, vincendo molti duelli a tu per tu". La grande euforia non dovrebbe essere un problema in vista del ritorno. "Non c'è nessun bisogno di smorzare la gioia, sono stati loro a farmelo capire. C'è stato entusiasmo dopo la vittoria, ma ora ci dobbiamo concentrarci sul recupero delle forze, sul cibo e sul bere.

GRANQVIST: "SIAMO MOLTO CONTENTI" E' il ritratto della felicità Andreas Granqvist, capitano della Svezia e due stagioni al Genoa tra il 2011 e il 2013. "E' stata una partita incredibile. Siamo molto contenti per questa vittoria, anche se sappiamo che sarà molto difficile a Milano - ha spiegato a fine partita -. Faremo del nostro meglio per passare il turno. Bonucci? Ho visto che ha ricevuto un colpo, ma non mi sono reso conto. Non l'ho preso di proposito".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X