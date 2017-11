Svezia, Andersson ci crede: "Fiducia nell'arbitro, vogliamo segnare a San Siro"

12 novembre 2017

"Ekdal e Larsson non saranno disponibili per la gara - ha aggiunto il ct della Svezia, parlando della formazione -. Comunque ho avuto buone sensazioni dagli allenamenti". Poi ancora qualche battuta sulle lamentele dell'Italia per l'atteggiamento molto aggressivo in campo della Svezia: "Tavecchio ha chiamato Infantino? Le partite si giocano in campo, il resto non ci interessa. Giocheremo bene e in modo sportivo".



Andersson, del resto, preferisce focalizzare l'attenzione sulle prestazioni della sua squadra: "L'Italia? A me non interessa, noi pensiamo a noi stessi, ci concentriamo su questo aspetto". "Augustinsson il nostro punto debole? - ha aggiunto il ct svedese -. Quel che dicono gli italiani mi interessa relativamente. La nostra forza è nel collettivo e il ragazzo lavora con grande impegno". "Per me è la chance della carriera, senza dubbio - ha aggiunto -. Ho raggiunto traguardi di livello in Svezia, ma partecipare a un Mondiale sarebbe tutta un'altra storia". Poi sulle chance di passare: "Non lo so, il 47, 48, 50%... Noi vogliamo andare al Mondiale, questo è poco ma sicuro. Dopo venerdì siamo messi bene ma c'è ancora una gara da giocare". Infine sull'atteggiamento che potrebbe tenere l'Italia: "Non ci aspettiamo una squadra subito offensiva, per loro il rischio di prendere un gol è troppo alto. Tuttavia ci aspettiamo un gran possesso palla da parte loro".