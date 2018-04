Sun: Conte pronto a riprendersi l'Italia

10 ottobre 2017

Nemmeno il tempo di capire se la sua Italia andrà ai Mondiali e di sapere come si comporterà in Russia , che sul futuro di Gian Piero Ventura si addensano nubi sempre più insistenti. Ad alimentare le già insistenti voci sui possibili sostituti del ct ci ha pensato il Sun , secondo cui Antonio Conte , in uscita dal Chelsea alla fine di questa stagione, sarebbe appunto pronto a riprendersi la panchina della Nazionale. Una soluzione, al momento francamente poco credibile, che sarebbe caldeggiata da parte della Federazione e, probabilmente, dal presidente Tavecchio in prima persona. Inutile dire che, giustamente, sulla questione non trapela nulla dalla Figc. Ma è inevitabile che l'argomento potrebbe tornare di gran moda nel caso in cui l'Italia dovesse clamorosamente fallire la qualificazione ai Mondiali o tornare dalla Russia con un risultato molto negativo.

Nonostante il rinnovo di contratto da poco firmato, il futuro di Ventura è insomma più che mai in discussione. Al ct è imputata non tanto la mancata qualificazione diretta, possibile in un girone in cui il competitor principale era la Spagna, quanto la sensazione, palese nelle ultime due gare contro Macedonia e Albania, di non avere in mano il gruppo e di non essere riuscito a costruire un progetto valido e coerente. Il modulo, cambiato e ricambiato, continua a essere uno dei nodi da sciogliere, ma sono anche certe dichiarazioni sull'operato dei suoi predecessori - leggi ranking - ad aver infastidito non poco la Federazione.



Fatto sta che Ventura resta sotto osservazione e che già il doppio play-off di qualificazione ai Mondiali potrà dare risposte importanti sul domani della nostra nazionale. Mentre il toto-sostituto è già cominciato e la lista di pretendenti alla sua panchina si allunga di settimana in settimana.