Stage Italia, Emerson: "Un giorno speciale per me"

10 aprile 2017

Tra i 9 volti nuovi convocati dal ct Gian Piero Ventura per il terzo stage della Nazionale (10-12 aprile), c'è anche quello dell'oriundo Emerson Palmieri che, ai microfoni di Globoesporte, ha manifestato tutta la sua gioia. "E' un giorno speciale della mia vita - ha spiegato il terzino della Roma -. Non è stato facile arrivare qui, sono molto orgoglioso. Si tratta di un'opportunità unica che non voglio farmi sfuggire".