Sfida gli Azzurrissimi con San Carlo

31 ottobre 2017

Domenica 29 ottobre, presso la sede FIGC di Coverciano, si è disputata la finale del torneo “Sfida gli Azzurrissimi San Carlo”, che ha visto il team maceratese “Vinci tu che io non posso” affrontare sul campo da calcio la squadra degli Azzurrissimi, composta da Abbiati, Ambrosini, Delvecchio, Di Biagio, Panucci e Perrotta.

Johannes, Michele, Leonardo, Giacomo, Mamadou, Davis e Joele hanno fronteggiato i grandi campioni che hanno vestito la maglia della Nazionale: dopo un’agguerrita partita, la finale si è conclusa con la vittoria degli Azzurrissimi e con un punteggio di 6-5.

La squadra di Macerata, vincitrice del torneo promosso da San Carlo, si è aggiudicata anche il premio per il miglior portiere, attribuito a Leonardo Fufi.

Al secondo posto si è attestata invece la squadra “Drago Infuocato” di Bergamo, che, grazie a Giordano Senziani, ha vinto anche il premio per il miglior marcatore. Appartiene invece alla squadra di Champoluc, “Atletico S. Jaques”, la miglior giocatrice, Laura Quey.



San Carlo, brand del gruppo Unichips e premium sponsor della Nazionale Italiana di Calcio, promuove da sempre la cultura dello sport e i valori di spirito di squadra, condivisione e impegno; da qui è nato il concorso “Sfida gli Azzurrissimi San Carlo” che metteva in palio come premio finale l’esperienza unica di sfidare i giocatori storici della Nazionale e trasformare i tifosi in campioni.

Sono stati oltre 10.000 gli utenti registrati sul sito sfidagliazzurrissimisancarlo.it, 1.849 i capitani e 1.663 le squadre partecipanti.