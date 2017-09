Sacchi avvisa la Spagna: "Con le grandi l'Italia si esalta"

2 settembre 2017

Secondo Sacchi c'è stato un momento preciso in cui il calcio spagnolo ha capito di dover cambiare qualcosa per diventare davvero competitivo. Il talento individuale senza organizzazione non poteva bastare: "Eravamo la Nazionale da battere perchè c'era poca differenza e il nostro carattere prevaleva. Loro erano sulla strada giusta, ma inseguivano lo spettacolo individuale. Il salto di qualità c'è stato dopo che il mio Milan ha dato una lezione totale al Real Madrid: quel giorno hanno capito che il calcio non si interpreta individualmente".



L'Italia sembra comunque essere in crescita grazie al lavoro portato avanti dal ct Ventura, apprezzato da Sacchi già da quando guidava il Bari in Serie A: "Ventura sta facendo un ottimo lavoro in una situazione complicata. Con quello che ha. Se la nostra caratteristica è difesa, coperti e contropiede è normale che vi ricorra. Con una tattica prudente avrà il sostegno di tutti, pur sapendo che se perde saranno guai. Ho sempre seguito Ventura -prosegue Sacchi- mi entusiasmava il suo Bari: un 4-2-4 che diventava 4-4-2, perchè il calcio è movimento, con giocatori normali. Spero dia all'Italia uno stile come quello dato al Bari".



Non solo la Nazionale, è il calcio italiano in generale ad essere in crescita secondo Sacchi. Con un nome su tutti: "Noi siamo strani, abbiamo vinto due Mondiali senza mai pensare di essere superiori. Però stiamo crescendo. Ai miei tempi la Cremonese veniva a San Siro e si chiudeva. Invece il Sassuolo di Di Francesco e l'Empoli di Sarri avevano possesso palla. Insigne è il più grande talento italiano degli ultimi dieci anni, ha intuizioni geniali. Deve solo evitare di fare il "furbetto" ogni tanto, quando non ha voglia di correre. E' un peccato perchè tatticamente è proprio bravo".