Roma, solo una contusione per De Rossi

29 marzo 2017

Tira un sospiro di sollievo Luciano Spalletti. Nessuna lesione per Daniele De Rossi uscito in stampelle ieri dopo la sfida con l'Olanda ad Amsterdam. Gli esami hanno evidenziato un ematoma nella zona lombare del centrocampista della Roma. Prescritti 3 giorni di riposo assoluto. Il calciatore salterà la sfida con l'Empoli, ma potrebbe recuperare per il derby di Coppa Italia del 4 aprile.