Retroscena Nazionale, Ventura voleva dimettersi dopo Svezia-Italia

14 novembre 2017

Il processo nei confronti dell'(ex) ct Giampiero Ventura era già iniziato da tempo. Dalla pesante sconfitta in Spagna (3-0 al Bernabeu) al mediocre pareggio con la Macedonia (1-1 a Torino con la 103.a Nazionale del mondo), gli Azzurri hanno vissuto tre mesi sul banco degli imputati e il commissario tecnico era costantemente pronto a subire la condanna. Che non è ancora arrivata, nonostante la clamorosa mancata qualificazione a Russia 2018. E mentre si aspetta che l'ex allenatore del Toro venga messo definitivamente da parte, dal post Italia-Svezia emerge un clamoroso retrocena da fonti molto vicine agli Azzurri: Ventura, dopo l'1-0 di Solna, era pronto a lasciare il suo incarico.

Secondo quanto filtrato, infatti, il viaggio di ritorno dalla Svezia sarebbe stato molto caldo. Il ct aveva messo sul tavolo le sue dimissioni, atto però che sarebbe stato alquanto inopportuno a meno di 72 ore dalla "partita dalla vita". E così gli animi si sarebbero surriscaldati, con alcuni giocatori che avrebbero esplicitamente chiesto al ct di apportare alcuni correttivi tattici in vista del ritorno. Un cambio di schema, certo, ma anche di uomini. Lui, però, è stato irremovibile, contrattaccando a muso duro: "E allora la formazione fatela voi".



Il resto, è cosa nota. Lo schema è rimasto il 3-5-2 e non è variato nemmeno a partita in corso: El Shaarawy ha preso il posto di Darmian giocando a tutta fascia e senza un altro laterale sinistro dietro di lui; Belotti, invece, entrato al posto di Gabbiadini, si è posizionato dietro Immobile costretto a fare tutto tranne il centravanti. Il risultato lo conosciamo tutti: nessun gol segnato alla Svezia in due partite e qualificazione mondiale mancata a 60 anni dalla prima - e unica, fino a ieri - volta nella storia del calcio italiano.