Qualificazioni Mondiali: Italia-Macedonia 1-1, i playoff non sono ancora conquistati

LA PARTITA

La bordata di fischi che piove su Buffon e compagni al triplice fischio di Lopes Martins dicono di più di tante parole. La peggiore Italia della gestione Ventura, lenta, molle e prevedibile, fa fare una grande figura ai modesti macedoni, increduli al gol di Trajkovski, centrocampista offensivo che in 2 stagioni e mezzo al Palermo ha segnato la miseria di 5 gol. E' davvero poca cosa il fatto di avere centrato matematicamente il secondo posto nel girone, perché la certezza di andare ai playoff ancora non è stata conquistata, ma soprattutto rischiamo di non essere teste di serie e quindi di pescare un avversario davvero ostico. A dire il vero, in questo momento, tutti gli avversari sembrano ostici per una squadra che non c'è più. Se nel primo tempo almeno le fiammate di Insigne ci hanno tenuto vivi, a lasciare sconcertati è la ripresa degli azzurri, uno spettacolo davvero penos: nessun tiro in porta e la dormita difensiva collettiva che ci è costata carissima. Ora per andare agli spareggi bisogna conquistare un altro punticino in Albania, o sperare che domani la Bosnia non batta il Belgio già qualificato, Altrimenti, per dirla alla Ventura, sarà "una catastrofe".



Le tante assenze importanti non giustificano il primo tempo dell'Italia in cui l'unica cosa da salvare è il gol di Chiellini. Gli azzurri giocano troppo in orizzontale, sono lunghi e non riescono a pressare una squadra che pensa solo a difendersi e vuole tornare da Torino con il minor passivo possibile. Parolo e Gagliardini non riescono a dare qualità in mezzo al campo e il gioco di conseguenza ne risente. Verdi gioca largo, ma non salta mai l'uomo e l'unico a portare pericoli e a creare qualcosa è Insigne. L'esterno del Napoli dopo 7' ha sul piede il pallone del vantaggio dopo un pregevole scambio con Immobile, ma calcia addosso a Dimitrievski. Questo genere di partite sono di quelle che si complicano se non le sblocchi al più presto e nemmeno l'Italia sfugge a questa regola. Il pubblico del Grande Torino comincia a mugugnare e dagli spalti arrivano anche i fischi. Gli azzurri danno segnali di risveglio solo dopo 35' di noia pura: ancora Insigne in tuffo di testa prova a spaventare il numero 1 macedone, poi Zappacosta fa tutto bene (inserimento e stop) ma poi svirgola la conclusione. Ci vuole un'invenzione e l'unico che dimostra di averla nei piedi è lo scugnizzo napoletano, che verticalizza per Immobile, bravo a non essere egoista e a mettere a centro area dove per Chiellini è un gioco da ragazzi sbloccare la gara. Il difensore della Juve è anche attento dietro e rimedia a una leggerezza di Bonucci, mettendoci una pezza su Nestorovski. Risultato a parte, c'è davvero poco da salvare.



Purtroppo per la gente accorsa allo stadio e i milioni davanti alla tv, il primo tempo è stata la faccia più bella della medaglia. Difficile fare peggio, ma questa Italia è riuscita nell'impresa. Quando Insigne si è spento, è calato il buio totale sulla squadra di Ventura. La Macedonia ha retto senza problemi e poi, alla prima occasione, è stata brava e cinica nel colpirci. Un gol 'italiano' quello confezionato dal genoano Pandev (assist) e dal palermitano Trajkovski (diagonale vincente). Immobile, salvatore della patria 363 giorni fa nel match di Skopje, non ha mai tirato in porta. Davvero un brutto segno, sia per la trasferta in Albania che per gli eventuali playoff. La Russia, già lontana, sembra esserlo sempre di più.