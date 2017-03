Petardi al Barbera, l'Albania si scusa La Federcalcio: "Questi atti estremisti non hanno nessun legame con l'eccellente tifoseria albanese"

26 marzo 2017

Due giorni dopo il lancio di petardi da parte dei propri tifosi presenti al Barbera di Palermo che hanno costretto l'arbitro a sospendere per 8' il match contro l'Italia, la Federcalcio albanese chiede scusa. "Questi atti estremisti non hanno nessun legame con l'eccellente tifoseria albanese - si legge nel comunicato - Chiediamo scusa alla squadra italiana, ai nostri colleghi, ai tifosi ed a tutti i cittadini italiani per il brutto incidente".

Fortunatamente non c'è stato alcun ferito a seguito dello scoppio di petardi lanciati dal settore che ospitava un gruppo di tifosi albanesi chiamato "Illyrian Elite" e che ha costretto l'arbitro sloveno Vincic a sospendere la sfida tra l'Italia e la Nazionale di De Biasi, valida per le qualificazioni mondiali, al 13' della ripresa per otto minuti. Il lancio di petardi era già iniziato nel corso del primo tempo, al rigore che ha portato l'Italia sull'1-0. Poi a inizio ripresa, i lanci sono proseguiti e il campo è stato invaso dalla nebbia. Da qui l'inevitabile decisione della momentanea interruzione del gioco. Uno steward, che si trovava nel settore della Tribuna Montepellegrino inferiore, l'ex gradinata, è rimasto stordito dallo scoppio di un ordigno, che gli è esploso proprio a un passo. Per l'uomo nessun danno, ma solo un leggero stato confusionale. L'Albania rischia una grossa multa se non la squalifica del campo.

IL COMUNICATO DELLA FEDERCALCIO ALBANESE La Federcalcio albanese ha "duramente condannato questi atti che non hanno nulla di sportivo. Questi atti estremisti non hanno nessun legame con l'eccellente tifoseria albanese", si legge nel comunicato della Federcalcio albanese che chiede "scusa alla squadra italiana, ai nostri colleghi, ai tifosi ed a tutti i cittadini italiani per il brutto incidente. Simili episodi isolati non potranno tuttavia mettere a rischio i rapporti di amicizia fra i nostri due popoli". La Federcalcio albanese ha annunciato di aver deciso di "non offrire o distribuire più biglietti ai tifosi iscritti al gruppo Illyrian Elite", i quali saranno contemporaneamente espulsi anche dal gruppo Fan Club della federazione albanese. "Il buon nome e l'onore degli albanesi vale più di qualsiasi altra cosa e nessuno potrà danneggiare l'immagine della nostra tifoseria".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X