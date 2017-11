Omaggio a Buffon da Juventus e avversari: "Orgoglio d'Italia" e "Leggenda"

14 novembre 2017

Anche le leggende piangono. Gigi Buffon non si è trattenuto dopo la mancata qualificazione a Russia 2018 con l'Italia. Sarebbe stato il suo sesto Mondiale, un record, ma è la delusione per aver fallito l'obiettivo a distruggerlo. La sua avventura in maglia azzurra è finita così, la carriera sta volgendo al termine, ma l'affetto gli è piovuto addosso da ogni parte, anche dagli avversari. "Non mi piace vederti così - ha twittato Iker Casillas postando la foto del portiere azzurro in lacrime -. Voglio vederti come ti ho visto fino a questo momento e come molti continueranno a vederti: una LEGGENDA. Orgoglioso di conoscerti e orgoglioso di averti affrontato molte volte. Devi ancora deliziarci nel calcio, amico!".

Un addio struggente, umile nella sua semplicità e nel momento più brutto della lunghissima carriera. Gli omaggi e l'affetto sta arrivando da tutto il mondo, ma in primis dalla Juventus: "Il popolo bianconero ti abbraccia Gigi, orgoglio di tutta la nazione e miglior portiere del mondo". Ma anche da un avversario tosto come Ribery: "Un idolo per tutti".



Immediato anche il messaggio social di un compagno di mille avventure come Claudio Marchisio che ha unito nel pensiero anche Barzagli e De Rossi, destinati al medesimo addio alla nazionale: "Il rispetto e la lealtà sono i valori che distinguono i campioni. Ed è in questo modo che si diventa la guida di una squadra. Non a parole, ma dando per primi l'esempio, assumendosi in qualsiasi circostanza la responsabilità dei propri errori, e talvolta anche quella degli altri. Possiamo decidere di ammettere i nostri insuccessi e utilizzarli come stimolo per migliorare - aggiunge il centrocampista della Juventus, che posta una foto dei tre giocatori - anziché trovare finte giustificazioni o perdere tempo nel cercare inutili scorciatoie"