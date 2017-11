Nazionale, Ventura: "Zaza? Non dispero, Belotti è pronto"

9 novembre 2017

Alla Friends Arena di Solna l'Italia si gioca una fetta importante delle possibilità di andare a giocarsi il Mondiale in Russia nel 2018. "Abbiamo lavorato per questo e c'è grande convinzione - ha commentato il ct Ventura -. Rispettiamo la Svezia, ma andremo al Mondiale". I dubbi di formazione non mancano: "Zaza ha avuto un piccolo problema, ma non disperiamo. Se sta bene gioca. Belotti sta meglio, ma non è al massimo della condizione".

La posta in palio è altissima e la trasferta in terra svedese non è delle più semplici. Tra un acciacco e l'altro, il ct Ventura in conferenza stampa ha voluto ostentare sicurezza: "Nel gruppo c'è grande voglia di fare e l'ho capito dopo le prime ore di ritiro. Vogliamo tutti andare ai Mondiali e abbiamo lavorato per questo. C'è grande convinzione e siamo convinti di farcela, ma ovviamente c'è grande rispetto per la Svezia che si è guadagnata i playoff".



La sfida si gioca sui 180 minuti: "Noi dobbiamo fare gol, almeno una. Sono sicuro che la prestazione ci sarà perché stiamo preparando la sfida molto bene. La Svezia è molto organizzata, ma dall'altra parte ci sarà un'Italia con grande voglia". Questo spareggio è una delle partite più importanti della carriera di Ventura: "Ho grande tranquillità, ma è importante. C'è mezzo Mondiale in ballo".



Per questa doppia sfida le critiche sono da lasciare alle spalle, l'obiettivo è uno solo: "Prima della trasferta in Spagna avevamo convinto tutti che potevamo andare in casa loro a giocarcela. Poi abbiamo scoperto che non era così facile e che saremmo dovuti passare dagli spareggi. Dopo queste sfide possiamo commentare il mio lavoro, ma il modo di percepire il tutto è cambiato dopo Madrid. Ora restiamo concentrati sulla Svezia, ma non c'è bisogno di parole per caricare i ragazzi, solo serenità e convinzione".



I dubbi di formazione riguardano il partner d'attacco di Immobile: "Su Zaza non disperiamo, ha avuto un piccolo problema ma se starà bene giocherà, altrimenti sarà in campo lunedì. Belotti non è al meglio, ma sta migliorando":