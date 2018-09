Nazionale, Ventura volta pagina: "Discorso chiuso, ma non vado più all'Ikea"

03/09/2018

L'onta per la clamorosa debacle contro la Svezia sarà impossibile da cancellare e lo accompagnerà per sempre, ma Ventura ha voglia di ricominciare e di lasciarsi, per quanto possibile, il passato alle spalle. "Mi hanno sempre insegnato che nel calcio si vince in 11 e si perde in 11 sono una persona con la coscienza a posto e professionale - ha spiegato Ventura - In estate ho rifiutato una offerta dalla Serie A perché non abbiamo trovato l'intesa su quelli che erano i programmi". L'ex ct non ne fa un problema di categoria. "Ripartire anche dalla Serie B? Non è un discorso di categorie, l'importante sono i programmi".



L'ex ct si augura che Mancini possa lavorare in pace e con tranquillità, a cominciare dall'imminente appuntamento con la Nations League di venerdì contro la Polonia. "La seguirò con passione, da grande tifoso, l'azzurro per me è un valore che pesa - ha aggiunto - . Spero che Mancini abbia la possibilità di lavorare su un materiale che c'è. I nostri giovani giocano poco e fanno poche coppe internazionali, però continuo a sostenere che c'è un'infornata incredibile di potenziali grandi talenti, e quando inizieranno a esprimersi sarà un bene per il futuro dell'Italia".